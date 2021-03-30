“Захотят в России остаться – я обязан сказать: да, надо остаться”. Что известно об избранном нардепе Аксенове. Главное

Что произошло

Центральная избирательная комиссия Украины обработала 100% протоколов на промежуточных выборах в Верховную Раду в одномандатном округе №50 в Донецкой области, которые прошли 28 марта. Явка составила, по данным Центризбиркома, 20,99%.

Среди 18 кандидатов в народные депутаты с большим отрывом победил представитель партии “Порядок”, действующий мэр Доброполья Андрей Аксенов. За него проголосовали 65,46% избирателей (19 949 человек), пришедших на участки.

На втором месте – выдвиженец партии прокремлевского пропагандиста Анатолия Шария, адвокат “беркутовцев” Валентин Рыбин (3 963 голосов), на третьем – фигурант дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, детский кардиолог и волонтер Юлия Кузьменко, которая баллотировалась от партии “Европейская солидарность” (2 039 голосов).

Кто такой Аксенов

Аксенов родился 50 лет назад недалеко от Доброполья, в поселке городского типа Новодонецкое, окончил вуз по специальности “Разработка месторождений полезных ископаемых”. Дважды, в 2008 и 2010 годах, избирался главой сельского совета Новодонецкого.

Весной 2014 года, с началом российской военной агрессии на востоке Украины, Аксенов открыто поддержал террористическую организацию “Донецкая народная республика”. В апреле того же года пытался препятствовать автопробегу сторонников единой Украины. “Я сейчас скажу не для прессы то, что я думаю о вашем автопробеге: вы обыкновенные говномуты”, – заявлял на встрече с активистами Аксенов. Позже он настаивал, что его слова вырвали из контекста.

ВИДЕОВидео: Denis Kazanskyi / YouTube

Согласно свидетельствам местных жителей, в мае 2014 года Аксенов как глава Новодонецкого организовал в поселке незаконный “референдум ДНР” об отделении Донбасса от Украины.

“Вас интересует моя точка зрения как мэра? На украинском языке это называется “голова”. То есть люди выбрали голову. Я обязан выражать чаяния граждан, которые здесь живут. Вот они захотят в России остаться – и я обязан сказать: да, надо остаться в России. Захотят они присоединиться к Гондурасу – скажу: да, мы должны к Гондурасу присоединиться. Я выражаю точку зрения людей, которые меня сюда посадили”, – говорил в то время Аксенов.

По информации “Цензор.НЕТ”, до конца 2014-го Аксенов перебрался в оккупированный Крым, поскольку опасался преследования украинских правоохранителей. Однако, по данным “Радіо Свобода”, официально против него обвинения по событиям 2014 года не выдвигали.

В 2015-м Аксенов вернулся на Донбасс для участия в местных выборах. В октябре того же года его избрали мэром Доброполья. Причем, тогда он получил практически тот же результат, что и на нынешних довыборах в Верховную Раду – 68,9% голосов.

Справка “ГОРДОН”. Доброполье – город с населением почти 30 тыс. человек, расположенный в 100 км на запад от Донецка. Доброполье – центр большого угольного региона, где находятся крупнейшие на Донбассе залежи каменного угля. Военные действия на востоке обошли город стороной. Еще весной 2014 года Доброполье было взято под контроль силами украинской армии и добровольческими батальонами без боя.

Как сообщало информ-агентство “Вчасно”, в сентябре 2017 года Аксенов не поддержал предложение депутатов горсовета начинать сессии с минуты молчания по погибшим бойцам АТО.

“Я вообще не понимаю, почему мы начинаем именно воинов АТО минутой молчания поминать. Война идет уже три года. В Одессе тоже вот люди погибли, женщины, дети. Вы потихонечку думайте, какое решение принимать… может не надо, а может быть надо… Мне не тяжело минуту постоять… Это больше политика”, – говорил мэр Доброполья.

В ноябре 2017 года народный депутат от Блока Петра Порошенко Дмитрий Лубинец опубликовал копию формы №1П, заполненной, по его словам, собственноручно Аксеновым, согласно которой тот 21 июня 2014 года написал заявление на получение паспорта гражданина РФ. Журналист Денис Казанский тогда выяснил, что в реестр Федеральной налоговой службы РФ внесена информация о российском паспорте Аксенова.

https://www.facebook.com/den.kazansky/posts/1580689372010569

Сам Аксенов отрицал наличие российского гражданства: “Я же не могу комментировать плоды больного воображения”.

16 мая 2018 года мэру Доброполья сообщили о подозрении в служебном подлоге. По версии прокуратуры Донецкой области, Аксенов подделывал документы, чтобы числиться на рабочем месте и получать зарплату, хотя в это время “незаконно посещал Автономную Республику Крым”.

Фото: Андрій Магера / Facebook

На следующий день Аксенов улетел в Германию на лечение. 4 июня того же года его объявили в розыск. Позже он вернулся в город. 30 января 2019 года суд в Краматорске отправил чиновника под ночной домашний арест, на следующий день его отстранили от должности. Последнее постановление суда по этому делу датировано 21 января 2021 года. Окончательное решение в деле еще не вынесено.

В Едином госреестре судебных решений Аксенов упоминается в еще одном уголовном производстве – о подделке документов и растрате имущества. Речь идет о закупке стеллы “Доброполье” стоимостью почти 160 тыс. грн.

Осенью 2020-го Аксенов второй раз стал мэром Доброполья.

ВИДЕОВидео: Новости Донбасса / YouTube

Реакция на избрание Аксенова нардепом

Журналист Олександр Михельсон убежден, что избрание Аксенова – прямое следствие некачественной работы правоохранителей и провальной информационной политики официального Киева на востоке.

“Патентованный сепар с российским гражданством и чисто имущественными уголовным делами на хвосте проходит в народные депутаты на довыборах в округе. Это и об информ-политике на Востоке, и о работе правоохранителей, и об умении демократов объединяться… Это как вся страна в капельке воды”, – написал Михельсон в Facebook.

https://www.facebook.com/olexander.mykhelson/posts/3854757174637746

Казанский кратко пересказал биографию новоиспеченного нардепа и напомнил, что за семь лет после “референдума ДНР” Аксенова так и не привлекли к ответственности. В отличие, подчеркивает журналист, от проукраинского активиста из Одессы Сергея Стерненко, которого приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы и акции в поддержку которого прошли под Офисом президента в Киеве.

https://www.facebook.com/den.kazansky/posts/3906466926099457

Экс-заместитель главы Центральной избирательной комиссии Андрей Магера напоминает, что ЦИК обязан был зарегистрировать Аксенова кандидатом в нардепы, поскольку тот является гражданином Украины. Теперь же, написал в Facebook Магера, после избрания, есть два пути не допустить Аксенова в парламент.

Во-первых, президент Владимир Зеленский может приостановить украинское гражданство Аксенова, “учитывая факт добровольного приобретения гражданства иностранного государства (Российской Федерации)”. Во-вторых, Центральная избирательная комиссия может не признать Аксенова избранным депутатом и назначить повторные выборы в округе №50.

https://www.facebook.com/andriy.magera/posts/3990615511004652

Политолог Виктор Таран настаивает, что случай с Аксеновым – лишнее подтверждение тому, что жителям оккупированных территорий после деоккупации не стоит давать право голоса. Он привел исторический пример канцлера ФРГ Конрада Аденауэра.

“Когда СССР предложил объединить ФРГ и ГДР на условиях, что жители восточной Германии будут участвовать в выборах, он отказался. Аденауэр понимал: там будут голосовать немцы, обработанные советской пропагандой. Фактически, это будут враги и в парламенте объединенной Германии будут просоветские депутаты, которые будут тормозить развитие Германии. Поэтому я тоже считаю, когда мы вернем Донбасс, минимум 10 лет (лучше 20) его жители не имеют права голосовать”, ­– написал Таран.

https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/10158290251436859

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