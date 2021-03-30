 

Из чабанов в миллиардеры, покушения, Китай завоюет мир. Интервью Гордона с Сейсембаевым. Трансляция

30.03.2021, 17:46, Новости дня
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Сейсембаев родился в 1966 году в Джезказганской области Казахстана в семье чабана. Окончил Казахский государственный университет (специальность – правоведение). 

В 1991 году основал частную коммерческую фирму “Сеймар коммерция”, которая занималась экспортом казахской пшеницы в страны СНГ. Позже создал корпорацию “Сеймар”, которая занималась производством и продажей птицеводческой продукции.

В 2000-е бизнесмен стал акционером и главой “Альянс Банка”, который входил в пятерку крупнейших банков Казахстана и считался одним из системообразующих, напомнило “Радио Азаттык”. В 2009 году банк был национализирован, а Сейсембаева обвинили в хищении и отмывании денег. Он выехал за границу, но после получения “гарантий неприкосновенности” вернулся обратно, отметил казахстанский Forbes. 

В последние годы Сейсембаев занимается инвестициями. В рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана, составленном в 2020 году местной редакцией Forbes, он занимает 21-е место. В списке 50 богатейших бизнесменов Казахстана Сейсембаев не представлен. 

В августе 2020 года экс-президент Грузии, глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили представил Сейсембаева как своего партнера в деятельности Офиса простых решений и результатов. “В сферу ответственности Маргулана будут входить повышение эффективности процессов обеспечения реформ и законопроектов, а также вся международная деятельность офиса”, – сообщил он. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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