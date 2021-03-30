Ученые из США провели на людях испытание препарата для замедления старости

В США исследователи протестировали препарат для замедления старости на людях. Состоит он из смеси глицина и ацетилцистеина, являющихся мощными антиоксидантами, сохраняющими состояние митохондрий.

Клиническое тестирование на людях проводили сотрудники Медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне. Препарат для замедления старости получил название GlyNAC. В его состав входят ноотропный и антидепрессивный препарат (глицин), а также компонент муколитического лекарства АЦЦ (NAC). Все эти вещества являются предшественниками глутатиона.

Результаты различных исследований показывают, что процесс старения запускается, когда нарушается состояние митохондрий. Эти органеллы занимаются производством энергии, сжигая сахар и жир, поступающие в организм с продуктами питания. Во время выработки энергии также производятся свободные радикалы, которые иногда называют высокореактивными отходами. Если в организме нет антиоксидантов, то эти отходы начинают разрушать клетки, липиды, белки, мембраны и в некоторых случаях ДНК.

Эксперименты с глутатионом доказали его эффективность в качестве антиоксиданта, замедляющего процессы старения. Ученые полагают, что препарат GlyNAC может увеличить уровень глутатиона у пожилых людей.

Источник: ria.ru