Иосиф Пригожин раскрыл будущее шоу «Маска» после «утечки» сведений о его участниках

Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал, какое будущее ждет популярное шоу «Маска». Из-за возможной утечки о том, кто скрывается под масками, поклонники проекта опасаются, что его ждет закрытие.

Начал супруг Валерии с того, что назвал «фуфлом» обнародованный список участников. Он отметил, что сам выступал в шоу «Маска», поэтому информация в нем не соответствует истине. Кроме того, Иосиф Пригожин опроверг слухи, согласно которым список могли опубликовать сами организаторы шоу из-за низкого рейтинга.

Создателей «Маски» продюсер назвал профессионалами, которых не интересуют скандалы. Они занимаются бизнесом и производством различных проектов. А об успешности шоу говорит то, сколько слухов о нем существует. И якобы утечка информации об участниках является одним из таких слухов, добавил Иосиф Пригожин.

Однако продюсер напомнил, что шоу «Маска» выходит по лицензии. Он не знает, на какое количество сезонов подписан контракт. Но если лицензия приобретена всего на два сезона, то третьего может не последовать, подытожил Иосиф Пригожин.

Источник: riafan.ru