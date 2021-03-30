 

Совет ГД рассмотрит законопроект о штрафах за высадку детей из транспорта

30.03.2021, 17:36, Разное
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Законопроект вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Нормативно-правовой акт может быть рассмотрен на пленарном заседании Государственной Думы 6 апреля, уточнил спикер.

Он напомнил, что с 7 марта вступил в силу законопроект о запрете высадки из общественного транспорта детей младше 16 лет, если они не оплатили проезд и едут без взрослых.

По словам Володина, если ребенок пострадал в результате таких действий, то перевозчиков можно привлечь к ответственности. Но наказание должно следовать за саму высадку из транспорта, считает председатель Госдумы.

Штраф для водителей, контролеров и кондукторов может составить от пяти до 30 тысяч рублей.

“Депутаты ГД подготовили соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях», — сказал он.



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