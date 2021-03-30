 

PayPal объявила о возможности покупать товары с помощью криптовалюты

30.03.2021, 17:34, Новости дня
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Платежный сервис PayPal сообщил, что вскоре разрешит оплачивать покупки с помощью криптовалюты, сообщили в пресс-службе сервиса.

Новая функция оплаты позволит пользователям покупать товары с помощью криптовалюты без дополнительных сборов и комиссий, автоматически конвертируя ее в фиатную валюту, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании.

«Все транзакции производятся в долларах и конвертируются в валюту, принимаемую компаниями, по стандартным курсам конвертации PayPal. (Функция) Checkout with crypto предлагает клиентам возможность продавать криптовалюту через PayPal, чтобы затем платить бизнесам за онлайн-покупки в одном непрерывном процессе», – добавили в PayPal.

Доступ к функции откроется автоматически для всех пользователей, у которых достаточно криптовалюты для оплаты покупки. С 30 марта она станет доступна всем пользователям севриса в США.

Клиенты смогут выбирать, платить ли за покупки с помощью Litecoin, Ethereum или Bitcoin Cash, это также будет зависеть от хранящейся на счете валюты и ее остатка. Для каждой покупки можно использовать только один тип криптовалюты.

В 2020 году PayPal заявила о прекращении переводов между пользователями внутри России. «Вы сможете использовать услуги PayPal в обычном режиме, но только для осуществления платежей зарубежным пользователям PayPal и для получения платежей от зарубежных пользователей PayPal. Вы не сможете отправлять пользователям PayPal в РФ или получать платежи от пользователей PayPal в России», – сообщали в компании.



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