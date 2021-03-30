Ученые опровергли вред самодиагностики через поиск симптомов в интернете



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Ежедневно миллионы людей ищут в поисковиках свои симптомы и нередко принимают решение обратиться к врачу, почитав о своем возможном заболевании. Ценность такой «диагностики» многие ученые считают спорной, поскольку она может сбить с толку и привести к ненужному даже небезопасному самолечению. Кроме того, в попытках разобраться в проблемах со здоровьем по статьям в интернете люди приумножают свою тревожность, для которой даже появился специальный термин «киберхондрия».

«Несмотря на повсеместное использование “Доктора Гугла”, польза и вред поиска информации о здоровье в интернете недостаточно изучены, поскольку предыдущие работы в значительной степени ограничивались наблюдательными исследованиями. Мы стремились эмпирически измерить связь поиска в интернете с диагнозом, принятием решения и уровнем тревожности», — написали ученые.

В исследовании участвовали 5 тысяч американцев, средний возраст составил 45 лет. Добровольцев попросили поставить диагноз на основании нескольких признаков сначала на основании собственных познаний, а потом через поиск в интернете. Симптомы варьировались от легких до тяжелых и относились к распространенным заболеваниям и состояниям, таких как инфаркт, инсульт и вирусные инфекции. Кроме определения диагноза участники должны были ответить на вопрос, нужна ли пациенту медицинская помощь и насколько срочная. Диапазон возможных решений варьировался от «ничего не делать и просто ждать» до вызова неотложной помощи. Также добровольцы оценивали уровень своей тревожности.

В среднем точность диагноза до поиска в интернете ученые оценили в 49,8%, а после поиска в интернете — в 54%. При этом не было никакой разницы в точности принятия решения о получении медицинской помощи и уровне тревожности, показатели были сопоставимы как до обращения к «Доктору Гуглу», так и после.

В целом, примерно три четверти участников смогли по симптомам правильно определить, насколько серьезно состояние предполагаемого пациента, и выбрать, когда обращаться к врачу. Лучше всех с этой задачей справились пожилые люди с проблемами со здоровьем, в первую очередь женщины.

«Эти результаты ставят под сомнение распространенное среди клиницистов и политиков мнение о том, что поиск информации в интернете о своем здоровье вреден. Мы обнаружили, что поиск симптомов в сети только улучшает качество диагностики. Также мы не увидели связи с принятием более радикальных решений или повышенной тревожностью. То есть нет доказательств гипотетическому сценарию, когда человек ошибочно диагностирует себе инфаркт и вызывает экстренные службы», — написали авторы исследования.