 

Кирстен Данст и Джесси Племонс во второй раз станут родителями

30.03.2021, 16:58, Разное
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У 38-летней Кирстен Данст и ее супруга, 32-летнего Джесси Племонса, ожидается пополнение: у пары скоро родится второй ребенок. Радостное событие актриса решила обнародовать с обложки нового, специального номера глянцевого журнала W Magazine. Компанию на обложке ей составили Эль Фаннинг и Рашида Джонс.

Кирстен, которая находится уже на последних неделях беременности, позировала в полупрозрачном кружевном платье Rodarte в объективе Софии Копполы. С ней актриса дружна много лет — в частности, именно Коппола впервые сняла Данст в полнометражном фильме “Девственницы-самоубийцы”. На тот момент Кирстен было 16 лет.

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Публикация от W Magazine (@wmag)

Напомним, Кирстен Данст и Джесси Племонс вместе с 2016 года, они познакомились на съемочной площадке сериала “Фарго”. Спустя год влюбленные обручились, а в 2018 году у них родился первенец — сын Эннис Говард. Актриса рассказывала в интервью журналу Marie Claire, что тогда, по ее мнению, наступил идеальный период для рождения ребенка и перерыва в работе:

Я не принадлежала к числу тех людей, которые постоянно твердят “мне нужен ребенок!”, до тех пор, пока не родилась моя крестная дочь. Я так люблю ее! Это чувство… ты даже не можешь его представить, оно открывается тебе только после рождения детей. Прошлой ночью я укладывала ее спать, а на утро она спросила у своей мамы: “Где Кики?” Мне просто нравится любить. Хочу испытать то же со своими детьми.

Спустя год после родов она публично рассказала о материнстве на пресс-конференции ассоциации телевизионных критиков:

Я все время чувствовала себя усталой. Сидеть дома с ребенком оказалось моей самой трудной работой. Поэтому я согласилась на роль в комедии “Как стать Богом в Центральной Флориде”. Это было долгожданной сменой темпа жизни. Я просто сказала свекрови (в мое отсутствие она следит за сыном) “пока” и выдохнула.

Кирстен Данст и Джесси Племонс



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