Марченко: Карантин влияет на экономику, но госбюджет перевыполняется

Плановые показатели государственного бюджета Украины на первый квартал 2021 года выполнены за два дня до его завершения, сообщил министр финансов Сергей Марченко. Об этом он сказал на пресс-конференции, посвященной итогам года его работы, передает корреспондент “ГОРДОН”.

“Ожидается перевыполнение по результатам первого квартала по доходам около 10 млрд грн”, – заявил он.

Министр отметил, что такой результат достигнут благодаря качественной работе Государственных налоговой и таможенной служб, а также росту доверия налогоплательщиков.

Марченко добавил, что на Едином казначейском счете сейчас находится 31 млрд грн.

Отвечая на уточняющий вопрос о влиянии пандемии, он отметил, что карантинные мероприятия влияют на экономику, но не подействуют существенно на выполнение доходной части бюджета.

Фото: mof.gov.ua

Говоря об итогах года работы команды Минфина, глава ведомства подчеркнул также, что за этот год у министерства “нет к себе нареканий”, хотя, признал он, оценивать их работу следует украинским гражданам и депутатам.

“Команда продолжает движение. Мы за этот год научились жить в турбулентной среде и принимать решения в условиях неопределенности… С точки зрения политики министерства, мы считаем, что мы обеспечиваем финансовую стабильность в стране”, – заявил Марченко.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя отчет Минфина о выполнении государственного бюджета 2020 года, заявил, что Украине удалось не допустить падения экономики, “которое произошло в большинстве стран ЕС”.

По оценке Шмыгаля, Украина в 2020 году потеряла 4,5% ВВП, а в этом году рост экономики Украины будет более 4,6%.

Верховная Рада приняла закон о госбюджете Украины на 2021 год 15 декабря 2020. Министр финансов, представляя законопроект, говорил, что ко второму чтению дефицит сократили до 246,6 млрд грн. Доходная часть – 1,092 трлн грн, расходы – на уровне 1,347 трлн грн. Такие же данные приводил и сайт Минфина после голосования в парламенте.

При этом пресс-служба Верховной Рады сообщала, что депутаты во втором чтении и в целом приняли закон о госбюджете, в котором доходы установлены на уровне 1,092 трлн грн, а расходы – 1,328 трлн грн.

В документе, который подписал президент Владимир Зеленский, указаны такие цифры: доходы – 1,084 трлн грн, расходы – 1,320 трлн грн. Предельный объем дефицита определили на уровне 246,6 млрд грн.

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