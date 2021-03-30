Марченко: Карантин влияет на экономику, но госбюджет перевыполняется
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Плановые показатели государственного бюджета Украины на первый квартал 2021 года выполнены за два дня до его завершения, сообщил министр финансов Сергей Марченко. Об этом он сказал на пресс-конференции, посвященной итогам года его работы, передает корреспондент “ГОРДОН”.
“Ожидается перевыполнение по результатам первого квартала по доходам около 10 млрд грн”, – заявил он.
Министр отметил, что такой результат достигнут благодаря качественной работе Государственных налоговой и таможенной служб, а также росту доверия налогоплательщиков.
Марченко добавил, что на Едином казначейском счете сейчас находится 31 млрд грн.
Отвечая на уточняющий вопрос о влиянии пандемии, он отметил, что карантинные мероприятия влияют на экономику, но не подействуют существенно на выполнение доходной части бюджета.
Фото: mof.gov.ua
Говоря об итогах года работы команды Минфина, глава ведомства подчеркнул также, что за этот год у министерства “нет к себе нареканий”, хотя, признал он, оценивать их работу следует украинским гражданам и депутатам.
“Команда продолжает движение. Мы за этот год научились жить в турбулентной среде и принимать решения в условиях неопределенности… С точки зрения политики министерства, мы считаем, что мы обеспечиваем финансовую стабильность в стране”, – заявил Марченко.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя отчет Минфина о выполнении государственного бюджета 2020 года, заявил, что Украине удалось не допустить падения экономики, “которое произошло в большинстве стран ЕС”.
По оценке Шмыгаля, Украина в 2020 году потеряла 4,5% ВВП, а в этом году рост экономики Украины будет более 4,6%.
Верховная Рада приняла закон о госбюджете Украины на 2021 год 15 декабря 2020. Министр финансов, представляя законопроект, говорил, что ко второму чтению дефицит сократили до 246,6 млрд грн. Доходная часть – 1,092 трлн грн, расходы – на уровне 1,347 трлн грн. Такие же данные приводил и сайт Минфина после голосования в парламенте.
При этом пресс-служба Верховной Рады сообщала, что депутаты во втором чтении и в целом приняли закон о госбюджете, в котором доходы установлены на уровне 1,092 трлн грн, а расходы – 1,328 трлн грн.
В документе, который подписал президент Владимир Зеленский, указаны такие цифры: доходы – 1,084 трлн грн, расходы – 1,320 трлн грн. Предельный объем дефицита определили на уровне 246,6 млрд грн.
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