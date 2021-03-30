Вакцину от COVID-19 AstraZeneca переименовали в Vaxzevria

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca переименовала свою вакцину против коронавируса. Об этом 29 марта сообщается на сайте агентства по лекарствам Швеции.

Вакцина, ранее известна как “COVID-19 Vaccine AstraZeneca”, будет называться Vaxzevria.

В сообщении отмечается, что смена названия не несет за собой никаких изменений в самом препарате.

После подачи заявки от компании AstraZeneca изменение названия препарата было одобрено Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) 25 марта.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

4 января Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом AstraZeneca.

По данным EMA, клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Сперва эффективность вакцины установили на уровне около 60%, но в марте AstraZeneca обновила свое исследование и подняла эффективность до 76%.

Более 10 стран заявляли о приостановке применения вакцины от коронавируса AstraZeneca или отдельных ее партий. В некоторых странах появились сообщения о случаях тромбоза у пациентов, которые получили вакцину. Другие государства заявляли, что таких случаев не фиксировали, однако приостанавливают вакцинацию этим препаратом в качестве меры предосторожности.

Комитет по оценке рисков фармаконадзора ЕМА 18 марта отмечал, что преимущества вакцины AstraZeneca в борьбе с коронавирусной инфекцией все еще перевешивают риски. Такие выводы были сделаны после завершения предварительного рассмотрения сообщений о тромбах у людей, привитых вакциной AstraZeneca.

Подобное заявление 18 марта сделали в британском Агентстве по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий, а 19 марта – во Всемирной организации здравоохранения.

После этого страны начали возобновлять вакцинацию препаратом AstraZeneca.

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