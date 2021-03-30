 

В Чехии разбился вертолет, два человека погибли

30.03.2021, 16:52, Новости дня
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В результате авиакатастрофы, произошедшей 30 марта в пригороде Праги, погибли два человека. Об этом сообщило  iDnes. 

Крушение потерпел одномоторный сверхлегкий прогулочный двухместный вертолет Heli-Sport CH-77 Ranabot. Сначала спасатели сообщили о том, что пострадали два человека. Позже пресс-секретарь службы спасения Петра Эффенбергер заявила, что в результате аварии погибли двое.

“Два человека получили травмы, несовместимые с жизнью, спасатели уже не смогли им помочь. На место происшествия был вызван коронер”, – сказала она.

По предварительной информации, вертолет упал с высоты около 90 м.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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