В Чехии разбился вертолет, два человека погибли

В результате авиакатастрофы, произошедшей 30 марта в пригороде Праги, погибли два человека. Об этом сообщило iDnes.

Крушение потерпел одномоторный сверхлегкий прогулочный двухместный вертолет Heli-Sport CH-77 Ranabot. Сначала спасатели сообщили о том, что пострадали два человека. Позже пресс-секретарь службы спасения Петра Эффенбергер заявила, что в результате аварии погибли двое.

“Два человека получили травмы, несовместимые с жизнью, спасатели уже не смогли им помочь. На место происшествия был вызван коронер”, – сказала она.

По предварительной информации, вертолет упал с высоты около 90 м.

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