Садовый: Во Львове перед Пасхой ослабят карантин

Во Львове перед Пасхой ослабят карантинные ограничение. Об этом “24 каналу” заявил мэр города Андрей Садовый.

“Уже перед Пасхой мы позволим большую активность, потому что теперь и так достаточно спокойный сезон”, – отметил мэр.

По его словам, сейчас идет диалог с местными предпринимателями, так как “нужно объяснить им важность карантина”.

Также Садовый подчеркнул, что резерв коек для больных COVID-19 увеличат до 2000.

“Но если будет такая динамика, когда каждый день плюс 60–70 новых больных, то это будет сложно. Поэтому по просьбе главных врачей всех наших “ковидних” больниц мы на комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение продлить карантин до 12 апреля”, – пояснил мэр.

Пасха в этом году выпадает на воскресенье, 2 мая.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 сегодня весь транспорт Львова перевели в режим спецперевозок (бесплатный проезд пассажиров льготных категорий приостанавливают), а детские сады – в режим дежурных групп для детей, чьи родители работают. Школы продолжат учебу в дистанционном режиме.

Жесткий локдаун во Львове действует с 19 марта. Изначально он вводился до 28 марта, позже его решили продлить до 4 апреля. С 25 марта в городе запретили работу непродовольственных рынков, заведений питания (кроме заказов, оформленных онлайн и навынос), торгово-развлекательных центров, развлекательных заведений и ночных клубов. Отменены также все массовые мероприятия.

В Украине последние недели растет заболеваемость COVID-19. 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса.

Согласно индикаторным показателями Минздрава Украины, в “красной” зоне находятся 11 регионов страны, в частности Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Херсонская область – в “желтой” зоне, все остальные регионы – в “оранжевой”.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что если ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине начнет ухудшаться, возможен новый локдаун.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 30 марта в Украине подтвердили более 1,6 млн случаев коронавирусной инфекции, из них 10 533 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 32,4 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело 1,3 млн человек.

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