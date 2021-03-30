 

Рада разблокировала проведение большой приватизации

30.03.2021, 16:52, Новости дня
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Верховная Рада на внеочередном заседании приняла во втором чтении и в целом проект закона №4543, который предусматривает возобновление аукционов по продаже объектов большой приватизации. Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

Проект закона поддержали 257 парламентариев. 

В пояснительной записке к проекту сказано, что 30 марта Рада законом № 540-IX на время действия карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции, остановила продажу объектов большой приватизации. 

Согласно тексту проекта закона, сегодня нардепы поддержали исключение нормы, предусматривающей остановку аукционов. В первом чтении законопроект №4543 Рада приняла 4 февраля.

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.

17 октября 2019-го президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий. 5 ноября он поручил Минэкономразвития до 31 декабря передать Фонду госимущества на приватизацию 500 предприятий. 14 ноября в министерстве заявили, что в собственности государства должно остаться только 776 из 3643 предприятий.

3 марта 2020 года на тот момент премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что для приватизации в ФГИУ передано 431 предприятие.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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