 

Росгосцирк потребовал выделить в Госдуме места для клоунов

30.03.2021, 16:49, Разное
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Директор ФКП «Российская государственная цирковая компания» Сергей Беляков обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой выделить места для клоунов в следующем составе парламента.

– В нынешнем созыве Госдумы есть гимнастки, космонавты, борцы, певцы, вроде бы даже был дрессировщик. Они прекрасно себя чувствуют, получая огромные депутатские зарплаты, а клоуны по-прежнему вкалывают за тот же мелкий прайс. Было бы справедливо дать и этим артистам поработать в Думе, – написал Беляков в своём обращении.

Директор Росгосцирка также отметил, что цирковое искусство переживает тяжёлые времена из-за пандемии коронавируса. Доходы артистов упали, многие вынуждены подрабатывать таксистами, курьерами и продавцами. Перевод части клоунского цеха в Госдуму помог бы сохранить этот жанр от вымирания, дать людям высокооплачиваемую работу и профессиональную реализацию. Беляков пишет, что каждая думская фракция могла бы выделить по 5-6 мест для Росгосцирка, и этого бы вполне хватило.

Комментируя полученное письмо, Володин сказал: «Сергей Григорьевич лукавит, говоря, что в Думе нет клоунов. Хотя, конечно, профессионалы в этом деле нужны. Я подумаю, чем фракция «Единая Россия» может помочь цирку в этом вопросе».

О готовности выделить пять мандатов Росгосцирку уже заявила партия ЛДПР. «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» ответила, что рассмотрит просьбу Белякова на общих основаниях – при условии стопроцентной оплаты стоимости каждого мандата. Коммунисты же отказались поддержать клоунов, сказав, что рассматривают только кандидатов из числа актёров драмы и кино.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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