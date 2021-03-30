Диетолог Ковальков назвал главную ошибку женщин при похудении

Врач-диетолог Алексей Ковальков назвал главную ошибку женщин, которая допускается при похудении. Зачастую они борются с симптомами какого-то заболевания, а не устраняют первоисточник.

Проблему со здоровьем может определить только врач, всего может насчитываться до 50 причин полноты. Лишние килограммы нередко становятся следствием расстройства пищевого поведения. Перед тем, как начать худеть, необходимо сделать УЗИ и сдать анализ крови.

По словам Ковалькова, в медицине существуют два типа полноты. В первом случае у человека может быть максиму 10 килограммов. Здесь речь идет об избыточной массе тела, которая не относится к медицинским заболеваниям. Если этот показатель превышается, то необходимо обращаться к классификации болезней.

Источник: vm.ru