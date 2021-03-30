Ученые из России отправят на несколько лет на Луну капсулу с земными микроорганизмами

Российские исследователи планируют отправить на Луну капсулу с земными микроорганизмами на несколько лет. Целью этой миссии является изучение влияния лунных условий на живых существ, отметил Олег Орлов из Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

Капсула с микроорганизмами пробудет на Луне несколько лет. В течение этого времени живые существа в ней будут находиться под воздействием условий на Луне. Затем емкость заберет с собой ровер, а на Земле астрофизики изучат состояние микроорганизмов.

По словам Олега Орлова, перед отправкой людей на Луну необходимо изучить, каким образом она будет влиять на живых существ. Поэтому сейчас на МКС отправляют растения и животных. Однако в 2024 году состоится запуск научного аппарата, на борту которого будут находиться растительные культуры и звери. Его хотят вывести за пределы геомагнитного поля Земли.

Источник: vz.ru