 

В Мурманской области на машину с людьми рухнула глыба льда

30.03.2021, 16:42, Разное
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С крыши жилого дома на Заводской улице в городе Кола Мурманской области на стоящую под окнами машину с людьми рухнула глыба льда, передает Пятый канал. Инцидент попал в объектив камеры наружного наблюдения. В результате ЧП никто не пострадал. Тем не менее, пользователи Сети оказались возмущены – на месте автомобиля могли оказаться люди, и тогда последствия могли бы быть совершенно иными.



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