 

Раскрыты причины нежелания Байдена звонить Зеленскому: Тема Украины токсична для него

30.03.2021, 16:42, Разное
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Инаугурация Джо Байдена состоялась 20 января этого года. С тех пор новый президент США успел поговорить по телефону с десятками мировых лидеров, среди которых – глава России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

В числе тех, кому еще не звонил глава Белого дома, оказался украинский президент Владимир Зеленский. Последний крайне обеспокоен затянувшейся паузой и с нетерпением ждет разговора. Противники лидера Незалежной уверены: Вашингтон окончательно лишил его поддержки.

Ситуацию прокомментировал политолог Константин Бондаренко. Эксперт заявил, что “тема Украины токсична для Байдена”. Серьезный удар по его репутации нанесли истории с украинской газодобывающей компанией “Бурисмой” и пленками депутата Верховной рады Андрея Деркача.

Сын Байдена входил в совет директоров “Бурисма” с 2014 по 2019 год. По данным американских СМИ, владельцы украинской компании пытались связаться с членами американской администрации через отпрыска политика. Мужчину заподозрили в участии в коррупционных схемах.

Еще одним скандалом обернулась публикация записей разговора Джо Байдена с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Как выяснилось, американский политик требовал от собеседника уволить генерального прокурора Незалежной Виктора Шокина и оставить руководство компании “Нафтогаз”.

По мнению политолога, если Джо Байден покажет хоть какую-то приязнь киевским властям, то это вызовет волну возмущения среди республиканцев. “В Вашингтоне не хотят будоражить общественность”, – пояснил Бондаренко в комментарии изданию “Известия”.



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