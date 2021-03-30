 

У двух казанцев в квартирах нашли пулеметы, револьверы и патроны

30.03.2021, 16:40, Новости дня
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В квартирах двух жителей Казани нашли арсенал из схожего с огнестрельным оружия, в том числе автоматы, ручной пулемет, винтовки, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Полиция получила сведения о том, что в квартирах у двух жителей города могут быть запрещенные к обороту предметы, цитирует Волк «Ридус».

Правоохранительные органы провели обыски, в ходе которых в первой квартире нашли 98 предметов, «конструктивно схожих с огнестрельным оружием». Среди них были найдены ручной пулемет, автоматы, винтовки, гладкоствольные ружья, пистолеты и револьверы. Часть из изъятого пригодна для стрельбы, она восстановлена из «деактивированных образцов», добавили в ведомстве.

В ходе обысков во второй квартире нашли самодельный револьвер для стрельбы боевыми патронами, 500 граммов пороха и свыше 350 патронов разного калибра.

Уголовное дело возбудили по статье «Незаконные приобретение, сбыт, хранение оружия, его основных частей, боеприпасов». Подозреваемым назначили подписку о невыезде.

Ранее ФСБ пресекла деятельность 43 подпольных оружейников в 19 регионах России.



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