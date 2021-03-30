Речь президента Египта прервали гудки радовавшегося разблокировке Суэцкого канала российского судна

Египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси несколько раз прервал свою пресс-конференцию, посвященную разблокировке Суэцкого канала, из-за гудков российского судна «Маршал Василевский», ликовавшего по случаю разблокирования прохода.

Президент Египта выступал на пресс-конференции полтора часа, он отвечал на вопросы о разблокировке канала и спасательной операции по снятию с мели контейнеровоза, передает РИА «Новости».

Проходившие за контейнеровозом Ever Given суда громко гудели, в этот момент глава государства приостанавливал отвечать, и ждал, пока гудок не закончится.

В конце пресс-конференции проходившее судно дало несколько протяжных гудков, прерывая ответы президента. «Да, мы тоже очень рады», – пошутил ас-Сиси. Публика в ответ зааплодировала.

В ходе пресс-конференции египетский лидер отмечал, что для полного устранения «пробки» из судов потребуется около трех дней.

Напомним, в понедельник навигация по каналу возобновилась, первые суда начали проходить через него. Водная артерия была была заблокировна контейнеровозом, направлявшимся из Китая в Нидерланды, он сел на мель на 151-м километре канала.