 

Речь президента Египта прервали гудки радовавшегося разблокировке Суэцкого канала российского судна

30.03.2021, 16:40, Новости дня
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Египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси несколько раз прервал свою пресс-конференцию, посвященную разблокировке Суэцкого канала, из-за гудков российского судна «Маршал Василевский», ликовавшего по случаю разблокирования прохода.

Президент Египта выступал на пресс-конференции полтора часа, он отвечал на вопросы о разблокировке канала и спасательной операции по снятию с мели контейнеровоза, передает РИА «Новости».

Проходившие за контейнеровозом Ever Given суда громко гудели, в этот момент глава государства приостанавливал отвечать, и ждал, пока гудок не закончится.

В конце пресс-конференции проходившее судно дало несколько протяжных гудков, прерывая ответы президента. «Да, мы тоже очень рады», – пошутил ас-Сиси. Публика в ответ зааплодировала.

В ходе пресс-конференции египетский лидер отмечал, что для полного устранения «пробки» из судов потребуется около трех дней.

Напомним, в понедельник навигация по каналу возобновилась, первые суда начали проходить через него. Водная артерия была была заблокировна контейнеровозом, направлявшимся из Китая в Нидерланды, он сел на мель на 151-м километре канала.



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