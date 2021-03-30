 

Путин поручил проработать вопрос о продлении сроков пребывания в РФ детей иностранцев

30.03.2021, 16:40, Новости дня
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Президент Владимир Путин поручил проработать вопрос о продлении сроков временного пребывания в РФ несовершеннолетних детей иностранцев, об этом он сообщил на заседании совета по межнациональным отношениям.

«Конечно, отметим здесь (в перечне поручений) необходимость проработать предложение по созданию национального центра по изучению истории Великой Отечественной войны, а также о продлении сроков временного пребывания несовершеннолетних детей иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации», – передает слова главы государства РИА «Новости».

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова в свою очередь сообщила, что ведомство готово оперативно подготовить необходимые изменения.

«Понимая актуальность и возможность продления миграционного учета для… детей мигрантов, мы готовы в ближайшее время подготовить предложения по внесению изменений в действующий закон о правовом положении иностранных граждан. Это поможет министерству просвещения учитывать детей и поможет в реализации права детей на образование», – сказала она.

Ранее Путин заявил, что в российских школах должно учиться столько детей мигрантов, чтобы их можно было адаптировать к языковой среде и не допустить ситуации как на Западе.



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