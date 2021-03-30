Институция или смерть

Вопрос для дискуссии: где та грань, за которой самосохранение переходит в сервильность? Читайте и голосуйте.

Книга Киры Ярмыш, не попавшая на выставку Non/Fiction

Могу себе представить, как это происходит. Несколько хороших людей, заведующих чем-то важным и значимым, обсуждают планы. И кто-нибудь говорит:

«Вот, смотрите, это же точно нам нужно — и по теме подходит, и исполнители прекрасные, а этого человека давайте вообще на работу возьмем».

А в ответ кто-то тоже хороший, но осторожный, говорит:

«Все-таки это мероприятие какое-то, знаете ли, с намеком. Играют они с огнем зачем-то, выпячивают как-то свой протест. А люди эти, которых вы нанимать собираетесь, — вы посмотрите только, что они у себя в соцсетях пишут! А у нас уже столько всего замечательного запланировано — нужного людям, просветительского! Участие этих людей все это под удар поставит. И прекрасные планы, и рабочие места сотрудников наших, которым, между прочим, детей надо кормить. И вообще, тут у нас важная для общества — тем более в его сегодняшнем несвободном положении — институция. Мы не можем ставить ценную институцию под удар».

Или так. Планы уже составлены, люди на работу приняты — и тут раздается звонок. И ласковый (или не очень) голос из трубки говорит:

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«Вы с такими-то собрались сотрудничать? Вот эта вот вещь у вас запланирована, да? Ну-у-у, знаете что…. решайте сами».

Чаще всего хорошие люди сами решают от всего этого «сомнительного» отказаться. Потому что нельзя ставить под удар институцию. Она живет, функционирует, предлагает так или иначе просвещение, помощь, площадки для взаимодействия, а какой-нибудь чересчур демонстративный шаг, слишком очевидное несогласие с системой может погубить работающее в целом на общественное благо предприятие.

Мой любимый современный отечественный интеллектуал сказал как-то, что принципы ему нужны, чтобы не ломать голову в каждом отдельном случае.

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Но проблема думающего человека в сегодняшней РФ как раз заключается в том, что иметь твердые принципы и последовательно их применять очень сложно.

То есть делать так, разумеется, можно, но совсем не обязательно результат окажется общественно полезным и работающим на те цели, которые мы, такие принципиальные, преследуем.

После того как книжная ярмарка Non/Fiction отменила презентацию книги Киры Ярмыш (Кира сейчас находится под домашним арестом в связи с так называемым «санитарным делом»), главный редактор издательства Corpus Варвара Горностаева написала на своей странице в фейсбуке:

Варвара Горностаева, главред издательства Corpus:

«Аргумент вечный: мы должны сохранить ярмарку любой ценой, а выступление на ней оппозиционеров, да еще пресс-секретаря Алексея Навального, ставит существование ярмарки, важной культурной институции, под угрозу. Я же убеждена, что подобные компромиссы — то есть, называя вещи своими именами, цензура — и есть главная опасность для любой культурной институции».

Горностаева — один из самых благородных и в то же время здравомыслящих (редкое сочетание) людей, которых я знаю, и я очень часто с ней согласна. Я согласна с ней и сейчас, но согласие это какое-то скорее теоретическое. Ярмарка прошла, на ней было множество книг, говорящих о свободе и демократии, и людей, говорящих о том же.

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И вот если предположить гипотетически, что одна такая презентация стоила бы нам существования самой ярмарки, стало бы нам лучше?

А если ее начальство, которым мы сейчас так недовольны, сменят на другое и центральную часть ярмарки будет занимать что-нибудь вроде издательства ФСБ (есть же у них издательство?), а темой ярмарки вместо чего-то типа «науки», как в этом году, станет «патриотическое воспитание»? Тогда — стало бы?

Понятно, что Non/Fiction здесь только пример — ровно это сейчас переживает большинство культурных и образовательных институций и те люди, которые имеют к ним отношение. И тут возникает два вопроса: теоретический и практический.

Теоретический вопрос такой: готовы ли мы занять позицию «чем хуже — тем лучше»?

Можем ли мы утверждать, что лучше никакой ярмарки, чем та, которая запрещает такую презентацию? Лучше никакого театра, чем тот, который снимает с сайта фото неугодной властям актрисы? Лучше никакого музея, чем тот, который не решается сотрудничать с организацией, называющейся «иностранным агентом»?

Ответ ясен: конечно нет. Даже неполная свобода лучше, чем отсутствие свободы вообще.

На вопрос практический ответить гораздо сложнее. Он такой:

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где та грань, та черта, после которой самоцензура и компромиссность институций выжигают из них всю пользу, всю возможность свободы?

Понятно (если вернуться к примеру Non/Fiction), что, отменив одну презентацию, ярмарка еще себя не теряет. А отменив ну, скажем, четыре таких «сомнительных» с политической точки зрения события — теряет? А если объявит темой все то же патриотическое воспитание (ну там будут выступать на отдельной сцене, ничего страшного) — тогда как?

У меня на эти вопросы есть ответ: не знаю.

Я не знаю, как нащупать эту границу. Я не знаю, когда самосохранение переходит в сервильность. Я не знаю, когда свобода «с недостачами» переходит в несвободу с чисто декоративными излишествами.

И я не знаю, можно ли это знать.

Анна Наринская

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