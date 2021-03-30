Amnesty International возглавила спецдокладчик ООН по делу об отравлении Навального

Генеральным секретарем международной правозащитной организации Amnesty International назначена специальный докладчик Организации Объединенных Наций по вопросу о внесудебных казнях и казнях без надлежащего судебного разбирательства Аньес Калламар. Об этом 29 марта сообщил сайт организации.

В этой роли она вела расследование убийства саудовского журналиста Джамала Хашогги. Калламар известна также как один из спецдокладчиков ООН по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Она выступила с докладом в поддержку политика 1 марта, писал сайт Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

“В то время, когда права человека находятся под беспрецедентной угрозой во всем мире, доктор Калламар возглавит, вдохновит и сплотит все движение Amnesty для решения этих проблем”, – отметила председатель Международного совета организации Сара Бимиш.

Генеральный секретарь Amnesty International назначается на четыре года.

Калламар родилась во Франции в 1965 году. С 1998-го по 2001 год она занимала должность начальника офиса генерального секретаря Amnesty International и координатора исследовательской политики организации, руководила работой Amnesty по правам человека женщин. Калламар провела расследования в области прав человека в странах Африки, Азии и Ближнего Востока.

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