 

Amnesty International возглавила спецдокладчик ООН по делу об отравлении Навального

30.03.2021, 15:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Генеральным секретарем международной правозащитной организации Amnesty International назначена специальный докладчик Организации Объединенных Наций по вопросу о внесудебных казнях и казнях без надлежащего судебного разбирательства Аньес Калламар. Об этом 29 марта сообщил сайт организации.

В этой роли она вела расследование убийства саудовского журналиста Джамала Хашогги. Калламар известна также как один из спецдокладчиков ООН по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Она выступила с докладом в поддержку политика 1 марта, писал сайт Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

“В то время, когда права человека находятся под беспрецедентной угрозой во всем мире, доктор Калламар возглавит, вдохновит и сплотит все движение Amnesty для решения этих проблем”, – отметила председатель Международного совета организации Сара Бимиш.

Генеральный секретарь Amnesty International  назначается на четыре года.

Калламар родилась во Франции в 1965 году. С 1998-го по 2001 год она занимала должность начальника офиса генерального секретаря Amnesty International и координатора исследовательской политики организации, руководила работой Amnesty по правам человека женщин. Калламар провела расследования в области прав человека в странах Африки, Азии и Ближнего Востока.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / Затонувший танкер Delfi в Одесской области могут разрезать на две части. Стоимость работ оценили в $1 млн

20.01 / В центре Мадрида произошел взрыв. Разрушено пять из семи этажей здания

17.09 / Эксперт сказал, будет ли космос жить по американским законам

31.07 / Путин подписал закон о признании экстремизмом отчуждение территорий России

22.10 / Зеленский подписал закон о возобновлении выдачи беби-боксов для новорожденных

08.03 / Daily Telegraph – ЕС страдает комплексом Наполеона, и это чревато последствиями

14.09 / Евросоюз не признает выборы в Крыму легитимными

04.01 / Times – Джонсон предупредил британцев — пора готовиться к жёсткому карантину

14.07 / Путину рассказали о передовых методиках лечения эндокринных заболеваний

04.08 / Власти прокомментировали утечку данных из базы электронных избирателей Москвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)