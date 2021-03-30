 

В Кремле заявили, что без Украины вопрос Донбасса не решить

30.03.2021, 15:58, Новости дня
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Вопрос эскалации на Донбассе без Украины решить не получится, но также нельзя запретить лидерам РФ, Германии и Франции – обменяться мнениями о ситуации, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он заявил журналистам 30 марта, пишет “РИА Новости”.

Пескова спросили, получится ли без участия Украины на видеоконференции с участием президента РФ Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона решить вопрос об обострившейся ситуации на Донбассе.

По словам Пескова, “никто не сможет решить этот вопрос”. В то же время, “вряд ли можно отказать в праве лидерам трех стран обменяться мнениями” по поводу эскалации ситуации на юго-востоке Украины, сказал пресс-секретарь Путина.

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины, комментируя подготовку видеоконференции Путина с Меркель и Макроном, заявляли, что вопросы урегулирования ситуации на Донбассе должны рассматриваться только с участием Украины. “Наша позиция – ничего об Украине без Украины”, – отмечал 29 марта в комментарии “Европейской правде” спикер МИД Украины Олег Николенко.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

22 июля 2020 года ТКГ согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. 26 марта в районе поселка Шумы Донецкой области незаконные вооруженные формирования России открыли огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела погибло четверо бойцов ВСУ, среди них – подполковник Сергей Коваль. Еще двое военнослужащих получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран нормандского формата по урегулированию конфликта на Донбассе – Макрона, Меркель и Путина – сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня на востоке Украины. Он намерен в ближайшее время поговорить с каждым из лидеров “Нормандской четверки”.

Песков 29 марта заявил, что Путин не планирует разговор с Зеленским.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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