Хомчак рассказал, почему редко купает двухмесячную дочь и готов ли во второй раз стать отцом
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман рассказал, что они с женой, главой Черниговской ОГА Анной Коваленко назвали дочь, которая родилась в январе 2021 года, в честь его матери.
“У меня отец 57 лет маму по-другому, кроме как Маричка, никогда не называл. Поэтому я был уверен, что у меня дочка будет также Маричка. Потому что мне нравилось, когда мой отец так обращался к маме. Маричка родилась на 41-й день после смерти мамы“, – рассказал Хомчак.
По словам главнокомандующего ВСУ, его мать очень хотела дождаться рождения внучки.
“К сожалению, не дождалась. Знала, что она будет. Знала, что она будет Марией”, – поделился он.
Хомчак сообщил, что из-за занятости на работе не успевает покупать двухмесячную дочку, но у него есть видеозаписи “этих процессов”.
“Я редко купаю ее. Потому что когда прихожу домой, уже, в принципе, детей не купают. Редко мне это удается. Ну это просто чудо. Я скажу, что и измученность, иногда какие-то настроения: или депрессивные или злости, – с которыми приходишь [домой] – они моментально уходят, когда берешь ее в руки, или даже когда ее видишь. А еще когда она тебе улыбнется, это вообще”, – поделился эмоциями Хомчак.
Он также не исключил возможное будущее пополнение в семье.
“Ну теперь еще мальчика надо. Да?” – уточнила у Хомчака Бацман.
“Как Бог даст”, – ответил он.
ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube
Хомчак познакомился с Коваленко во время прохождения собеседования при поступлении на курсы стратегического лидерства в Киево-Могилянской академии.
По словам главнокомандующего ВСУ, сперва их отношения имели деловой характер, но вскоре они стали “одинаково” проявлять инициативу к сближению. О том, что Хомчак и Коваленко поженились, стало известно 15 октября 2020 года. Хомчак старше Коваленко на 24 года. Брак с Коваленко – первый в его биографии.
11 января 2021 года у пары родилась дочь. Для обоих супругов ребенок стал первенцем.
Алеся БАЦМАН
главный редактор
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет