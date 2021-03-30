Хомчак рассказал, почему редко купает двухмесячную дочь и готов ли во второй раз стать отцом

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман рассказал, что они с женой, главой Черниговской ОГА Анной Коваленко назвали дочь, которая родилась в январе 2021 года, в честь его матери.

“У меня отец 57 лет маму по-другому, кроме как Маричка, никогда не называл. Поэтому я был уверен, что у меня дочка будет также Маричка. Потому что мне нравилось, когда мой отец так обращался к маме. Маричка родилась на 41-й день после смерти мамы“, – рассказал Хомчак.

По словам главнокомандующего ВСУ, его мать очень хотела дождаться рождения внучки.

“К сожалению, не дождалась. Знала, что она будет. Знала, что она будет Марией”, – поделился он.

Хомчак сообщил, что из-за занятости на работе не успевает покупать двухмесячную дочку, но у него есть видеозаписи “этих процессов”.

“Я редко купаю ее. Потому что когда прихожу домой, уже, в принципе, детей не купают. Редко мне это удается. Ну это просто чудо. Я скажу, что и измученность, иногда какие-то настроения: или депрессивные или злости, – с которыми приходишь [домой] – они моментально уходят, когда берешь ее в руки, или даже когда ее видишь. А еще когда она тебе улыбнется, это вообще”, – поделился эмоциями Хомчак.

Он также не исключил возможное будущее пополнение в семье.

“Ну теперь еще мальчика надо. Да?” – уточнила у Хомчака Бацман.

“Как Бог даст”, – ответил он.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Хомчак познакомился с Коваленко во время прохождения собеседования при поступлении на курсы стратегического лидерства в Киево-Могилянской академии.

По словам главнокомандующего ВСУ, сперва их отношения имели деловой характер, но вскоре они стали “одинаково” проявлять инициативу к сближению. О том, что Хомчак и Коваленко поженились, стало известно 15 октября 2020 года. Хомчак старше Коваленко на 24 года. Брак с Коваленко – первый в его биографии.

11 января 2021 года у пары родилась дочь. Для обоих супругов ребенок стал первенцем.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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