 

Беспилотные роботы-доставщики «Яндекса» появятся в США и других странах

30.03.2021, 15:54, Новости дня
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Как сообщили представители компании «Яндекс», беспилотные автомобильчики, разработанные совместно с Hyundai Mobis, уже успешно проходят испытания в Соединенных Штатах, Израиле и Южной Корее. Это значит, что вскоре там появится новая услуга «Яндекса» по доставке товаров населению.

Так называемые роверы-курьеры уже работают в четырех районах Москвы. В распоряжении компании по доставке еды 35 беспилотных аппаратов, которые успешно делают свое дело без помощи человека.

Такие технологии очень популярны сейчас во многих странах. Особенно востребованными они стали из-за пандемии коронавируса, которая закрыла множество людей дома на карантине и заставила остерегаться контактов с незнакомыми людьми, в том числе курьерами и почтальонами.



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