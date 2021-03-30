Робот-художник начал зарабатывать деньги

Робот-художник Gaka-Chu начал успешно зарабатывать деньги, сообщают его владельцы из исследовательского университета ИТМО. Прежде всего, они выпустили токены, которые уже начали покупать инвесторы. Таким образом, получено более 1600 американских долларов.

Робот создает простые, но совершенные рисунки. Если вам необходимо на скорую руку создать логотип, нарисовать вывеску или просто какой-то абстрактный рисунок – это к нему.

Всего за 15 минут изображение будет готово на основе того материала, который вы ему представите. Например, это может быть графическое изображение какого-то предмета, иероглиф, слово, написанное определенным шрифтом, и т.д. Для обычного художника такая работа не является творческой. Однако она также требует профессионального подхода.