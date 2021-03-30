Создан мягкий робот для мониторинга состояния водоемов

Представители Дьюкского университета закончили работу над созданием новой модели мягкого робота. Автономная машинка под названием DraBot внешне похожа на стрекозу. Да и ее размеры (длина составляет всего 5,7 см) вполне могут ввести вас в заблуждение, заставляя считать робота обычным насекомым.

DraBot относится к классу так называемых мягких роботов, не требующих никакого электропитания, зато способных перемещаться по любой поверхности и выполнять простые функции.

Также DraBot имеет самовосстанавливающийся корпус из геля. Основная функция устройства – передвигаться по поверхности воды и собирать данные о наличии загрязнений, вредоносных бактерий в водоемах и пр. Робот не тонет, так как использует силу натяжения на поверхности воды.