 

Создан мягкий робот для мониторинга состояния водоемов

30.03.2021, 15:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Представители Дьюкского университета закончили работу над созданием новой модели мягкого робота. Автономная машинка под названием DraBot внешне похожа на стрекозу. Да и ее размеры (длина составляет всего 5,7 см) вполне могут ввести вас в заблуждение, заставляя считать робота обычным насекомым.

DraBot относится к классу так называемых мягких роботов, не требующих никакого электропитания, зато способных перемещаться по любой поверхности и выполнять простые функции.

Также DraBot имеет самовосстанавливающийся корпус из геля. Основная функция устройства – передвигаться по поверхности воды и собирать данные о наличии загрязнений, вредоносных бактерий в водоемах и пр. Робот не тонет, так как использует силу натяжения на поверхности воды.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / Кабмин поддержал запрет митингов возле заданий экстренных служб

05.08 / Компания Audi назвала стоимость универсала Audi A6 allroad quattro в России

13.11 / Омскому студенту пришлось залезать на березу ради дистанционного обучения

20.08 / Супруга Ефремова рассказала о пьянках актера до аварии

11.07 / “Ложные выводы”. США отвергли доклад ООН об убийстве иранского генерала Сулеймани

09.03 / IT-эксперт оценил серьезность угрозы нападения военных хакеров США на Россию

06.11 / Ермак: Сегодня для людей в Крыму воды хватает

29.10 / Угроза безвизу из-за решения КСУ, срочное заседание СНБО, нападение во Франции. Главное за день

02.09 / “Он тексты пишет не сам”. Арахамия заявил, что Зеленский не требовал исключить Лероса из фракции, но тот нарушил договоренности

24.06 / Разумков: Говорить о повышении зарплат народным депутатам пока, мягко говоря, рано

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)