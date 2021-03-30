ВВС США ищет подрядчика для создания нового самолета-заправщика учебного класса

Американское военное командование решило создать новый УТС-заправщик на базе самолета B-52. Учебный проект будет реализован в рамках программы ВВС США AFWERX, с его помощью пилоты смогут быстрее научиться осуществлять дозаправку в воздухе.

Летательные аппараты класса УТС (учебно-тренировочный самолет) предназначены для обучения новым навыкам. В данном случае на учебном воздушном танкере пилоты будут обучаться тому, каким образом осуществляется дозаправка в воздухе. Инвесторы будут выбирать между лучшими коммерческими решениями, которые им покажут в рамках конкурса с 16 марта по 13 апреля.

Выбор подрядчика осуществится в июне нынешнего года. При поддержке ВВС США и программы AFWERX ему предстоит создать на базе самолета B-52 инновационный УТС-заправщик. На сегодняшний день одним из самых известных воздушных танкеров США является Boeing KC-135 Stratotanker.

Источник: csn-tv.ru