 

Названы пять утренних привычек, которые могут испортить весь день

30.03.2021, 15:50, Разное
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Эксперты рассказали о пяти утренних привычках, которые способны в корне испортить день человека. На первый взгляд, некоторые могут показаться весьма безобидными, но они мешают провести время с пользой.
Утром многие переставляют будильник на несколько минут, но человек рискует не только опоздать по делам, но и навредить своему здоровью. Когда люди засыпают повторно, то запускается новый цикл сна. Он обрывается, поскольку через 5-10 минут снова звонит будильник. В результате человек встает с постели полностью «разбитым». Его организм в данный момент подвергается большому стрессу.

Если человек заправляет постель после пробуждения, то его день может пройти эффективно. Некоторые не понимает, как связаны эти два моменты. Все дело в том, что уборка спального места делает людей более организованными и ответственными.

Для многих утро начинается с чашки кофе, но нейрофизиологи считают, что от этой привычки необходимо отказаться. В начале дня в крови растет уровень кортизола, который дарит бодрость и заставлять человека быть активным. В связи с этим человеку не обязательно пить кофе, который вступает в конфронтацию с вышеназванным гормоном.

Статистика показывает, что четверо из пяти человек берут телефон в руки сразу же после пробуждения. Слишком много времени тратится на проверку почты, пролистывание ленты в социальной сети и чтение новостей. Эксперты считают, что вместо этого нужно сделать зарядку или же заняться йогой.

Категорически не рекомендуется собираться на работу в темноте. Все дело в том, что мозг человека может решить, что продолжается ночь, поэтому пробуждаться совершенно необязательно. В этом время продолжает вырабатываться мелатонин, помогающий спать.

Источник: profile.ru



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