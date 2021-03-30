У жителя Подмосковья нашли килограмм мефедрона

Сотрудники полиции нагрянули в гости к жителю деревни Головинка в подмосковной Рузе, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Мужчину заподозрили в распространении запрещенных веществ. Сомнения правоохранителей только окрепли в тот момент, когда на участке у подозреваемого они нашли сверток с килограммом мефедрона. Следствие установило, что наркотики он приобрел для дальнейшего распространения. Теперь в отношении торговца наркотиками возбуждено уголовное дело.