 

Россияне приобрели туров с кешбэком на 4 млрд рублей

30.03.2021, 15:46, Новости дня
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В рамках третьего этапа программы туристического кешбэка за отдых в РФ граждане приобрели туров почти на 4 млрд рублей, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Еще одна мера поддержки – туристический кешбэк. У нас за прошедшие две недели общий оборот продаж составил почти 4 млрд рублей, воспользовалось [программой] около 200 тыс. наших граждан, и в виде возврата части стоимости нашим туристам, нашим гражданам уже вернулось более 700, а если быть точной – 712 млн рублей», – передает ее слова ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что программа туристического кешбэка должна быть расширена продуктами для школьников и студентов, в том числе нужно предусмотреть для учащихся круглогодичный «щадящий» тариф.



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