В МИД сочли планы Австрии на «Спутник V» разрушением мифа об агрессии России

Планы Австрии по закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» разрушают миф об агрессивной РФ и необходимости ее международной изоляции, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Что сейчас творится в недрах евросоюзовской бюрократии, даже страшно себе представить. Рушится мифологема, которая выстраивалась годами, об агрессивной РФ и необходимости ее изоляции. Сотрудничество на взаимовыгодной и взаимоуважительной основе – девиз российской политики в действии», – написала Захарова в Facebook.

Так она прокомментировала заявление канцлера Австрии Себастьяна Курца о намерении закупить 1 млн доз «Спутника V».

Официальный представитель МИД также призвала перестать слушать «брюссельских идеологов», чья «философия неактуальна».

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Австрия планирует в апреле закупить у РФ 1 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

До этого он призывал Европейское агентство лекарственных средств (EMA) скорее зарегистрировать в ЕС российскую вакцину от коронавируса.

Между тем ЕК предупредила Австрию об «ответственности» за применение «Спутника V».