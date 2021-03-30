 

В МИД сочли планы Австрии на «Спутник V» разрушением мифа об агрессии России

30.03.2021, 15:46, Новости дня
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Планы Австрии по закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» разрушают миф об агрессивной РФ и необходимости ее международной изоляции, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Что сейчас творится в недрах евросоюзовской бюрократии, даже страшно себе представить. Рушится мифологема, которая выстраивалась годами, об агрессивной РФ и необходимости ее изоляции. Сотрудничество на взаимовыгодной и взаимоуважительной основе – девиз российской политики в действии», – написала Захарова в Facebook.

Так она прокомментировала заявление канцлера Австрии Себастьяна Курца о намерении закупить 1 млн доз «Спутника V».

Официальный представитель МИД также призвала перестать слушать «брюссельских идеологов», чья «философия неактуальна».

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Австрия планирует в апреле закупить у РФ 1 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

До этого он призывал Европейское агентство лекарственных средств (EMA) скорее зарегистрировать в ЕС российскую вакцину от коронавируса.

Между тем ЕК предупредила Австрию об «ответственности» за применение «Спутника V».



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