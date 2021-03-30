Белоруссия потратит новый кредит от России на разворачивание аналога китайской системы общественной безопасности

Новый кредит в размере 3 млрд долларов США, который официальный Минск берет у России в 2021 году, будет целиком потрачен на развертывание в стране аналога системы общественной безопасности, которая действует в Китае.

Власти КНР официально будут содействовать в этом проекте – это уже второй случай экспорта всего комплекса наблюдения (сейчас Китай выполняет такой заказ для Ирана).

Как сообщает БЕЛТА, детали проекта сегодня представил президенту Александру Лукашенко министр связи Константин Шульгин. По его словам, переговоры заняли около двух месяцев и в целом стороны согласовали основные параметры проекта. Система будет состоять из трех крупных компонентов.

Визуальное наблюдение будет реализовано комплексом из 6 млн камер – почти что по одной на каждого белоруса. Это позволит в любой момент изучать происходящее на 68% территории государства, включая 100% территории всех населённых пунктов. Аналитический комплекс будет сверять биометрические параметры лиц с базой данных и устанавливать, где находится каждый из граждан. В случае, если нейросеть, обрабатывающая перемещения людей, выявит нечто подозрительное (например, подготовку к несанкционированному мероприятию или покушение на кражу), об этом будут уведомлены правоохранительные органы.

Второй компонент — комплекс по фильтрации трафика, который позволит отслеживать все сведения, которыми белорусы обмениваются в интернете, в том числе в мессенджерах и соцсетях. При выявлении запрещённых или дискредитирующих лояльность гражданина материалов, об этом также будет посылаться сигнал в органы наряду с предполагаемой личностью пользователя и его местонахождением. Система также позволяет эффективно выявлять и блокировать VPN-трафик, попытки испольования защищённых каналов связи гражданскими лицами, подключения к прокси-серверам или запрещённым ресурсам.

Третья система под условным названием “цифровое государство” будет доступна и самим гражданам: через неё они смогут взаимодействовать с властями, исходя из своего социального рейтинга. Помимо просмотра истории начисления и снижения баллов (кроме засекреченных записей), белорусы смогут просматривать доступные или недоступные им блага – к примеру, граждане с высокими баллами и достаточным уровнем лояльности смогут беспрепятственно пользоваться социальной инфраструктурой: детскими садами и школами для детей, биржей труда, электронными государственными услугами, для них также сохранят возможность регистрации и эксплуатации личного транспорта. Медицинская помощь будет оказываться независимо от рейтинга.

Президент Лукашенко, комментируя будущие нововведения, заявил, что “такую огроменную сумму можно было бы и по-другому потратить”.

– Можно было бы предприятия поддержать, экономику, стройки… Но получается, как получается, что я могу ещё сказать? Если люди не хотят по-хорошему, будет по-плохому. Я заранее хочу подчеркнуть: виноватых тут нет, кроме тех, кто в августе и сентябре скакал и думал, что вот так можно идти в лоб с президентом, что можно воду мутить в своей стране. Покричали? Вот, пожалуйста, – добавил президент.

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