Звезда “Хоббита” Эйдан Тернер тайно сыграл свадьбу в Италии

Звезда сериала “Полдарк” и трех фильмов про “Хоббита” Эйдан Тернер отныне больше не завидный холостяк: по сообщению ряда иностранных СМИ, актер женился на своей давней возлюбленной, актрисе Кейтлин Фицджеральд. Их тайная свадьба прошла в Италии после того, как у Эйдана завершились съемки нового проекта с его участием – сериала “Леонардо”.

Они безумно влюблены друг в друга и с нетерпением ждали, когда их графики позволят им найти время для личного торжества. Каждый из них ведет закрытый образ жизни, поэтому они старались, чтобы их свадьба прошла в тайне. Но некоторые уже видели Эйдана на прогулках с обручальным кольцом. Он вообще никогда не торопился с женитьбой и всегда очень ждал, когда встретит “ту самую”. Каждый, кто видит их, считает их идеальной парой, – рассказал инсайдер журналу The Sun.

Эйдан и Кейтлин Эйдан Тернер в фильме “Хоббит”

Эйдан и Кейтлин познакомились в 2018 году, когда вместе снимались в фэнтези Роберта Кржиковски “Человек, который убил Гитлера и затем снежного человека”. После этого их замечали вместе на прогулках, пара также несколько раз выходила в свет, но никаких подробностей их романа неизвестно. Только однажды Эйдан подтвердил в интервью, что у него есть девушка.