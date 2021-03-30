 

“Какая жопа!”, “В чем суть – выкладывать пятую точку?” Седокова в “голом” купальнике снялась на фоне панорамного окна

30.03.2021, 15:04, Новости дня
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Российская певица украинского происхождения Анна Седокова 30 марта в Instagram опубликовала селфи, на котором запечатлена в профиль в “голом” купальнике цвета кожи на фоне панорамного окна. 

Артистка позирует в компании своего пса по кличке Мамба.

“Наконец-то годный контент”, – подумал Мамба и зашел в кадр”, – подписала она снимок. 

“Не пойму,  в чем суть – выкладывать пятую точку?” – отреагировали фолловеры на снимок.

“Какая жопа!” – написали в комментариях пользователи сети.

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Седокова с 2002-го по 2004 год была солисткой “ВИА Гры”. После ухода из группы находилась в декрете. В апреле 2006 года начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню “Мое сердце”, а в сентябре того же года выступила на фестивале “Пять звезд” в Сочи под собственным именем.

Седокова была ведущей передачи “Король ринга” (2008), а также участницей шоу “Ледниковый период 2” (2008), “Две звезды” (2009) на российском “Первом канале”. В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016 году презентовала первый сольный альбом “Личное”.

Седокова – мать троих детей. Старшая Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году.

Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет. 

18 марта 2021 года артистка объявила, что прекратила злоупотреблять едой, отказалась от алкоголя и продуктов животного происхождения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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