 

Рада приняла законопроект о выплате по 8 тыс. грн помощи из-за карантина

30.03.2021, 15:04, Новости дня
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Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла законопроект №5300 о предоставлении помощи застрахованным лицам на период жестких карантинных ограничений, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

За основу проект поддержали 307 парламентариев, с технико-юридическими правками и в целом – 312.

Этот законопроект президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду 24 марта как неотложный. Он предусматривает выплаты помощи в размере 8 тыс. грн предпринимателям и наемным работникам, зарегистрированным в “красных” карантинных зонах.

Речь идет о застрахованных лицах, сказано в пояснительной записке к проекту.

Пресс-служба Верховной Рады пояснила, что застрахованные лица могут получить помощь, если подадут соответствующее заявление.

В релизе сказано, что выплаты предусмотрены:

за счет государственного бюджета – 8 тыс. грн;
за счет средств местного бюджета – “в размере, определенном решением органа местного самоуправления”.

Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент.

Зеленский 19 марта заявлял, что местным властям при вводе локдауна логично подумать о мерах поддержки жителей своего региона. По его убеждению, локдаун не может вводиться по принципу “денег нет, но вы держитесь”.

24 марта премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина сообщил, что правительство намерено выплатить финансовую помощь физлицам-предпринимателям и сотрудникам предприятий, которые пострадают из-за ужесточения карантинных мер в Украине. Он говорил, что “будет правильно”, если органы местного самоуправления введут дополнительные выплаты для предпринимателей.

Согласно индикаторным показателями Минздрава Украины, в “красной” зоне находятся 11 регионов страны, в частности Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Херсонская область – в “желтой” зоне, все остальные регионы – в “оранжевой”.

Во время последнего жесткого карантина, который продолжался с 8-го по 25 января (власти называли его “карантин зимних каникул”), некоторым украинцам выплачивали единоразовую материальную помощь в размере 8 тыс. грн. Она предназначалась для физлиц-предпринимателей и наемных работников. По данным Шмыгаля, денежную помощь получили около 0,5 млн физических лиц – предпринимателей и наемных работников.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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