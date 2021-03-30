 

Песков объяснил, почему Путина нет в соцсетях

30.03.2021, 15:04, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин не имеет аккаунтов в социальных сетях. Об этом спикер главы Кремля Дмитрий Песков сообщил изданию “Аргументы и факты” в интервью, которое было опубликовано 30 марта.

Журналист задал ему вопрос, как Путин знакомиться с происходящим в соцсетях.

“Сам он в социальных сетях не присутствует. У него есть родные, близкие, которые ему что-то показывают и рассказывают. Безусловно, администрация президента ему готовит дайджесты, рассказывает об основных горячих темах”, – ответил Песков.

По его словам, Путину “это не надо”, потому что “это ничего не дает больше того, что у него есть”.

“Он говорит, что это же будет, по сути, не его аккаунт, а кого-то другого. Тратить время на его ведение президент же не будет. Но, чтобы, допустим, я, его пресс-секретарь, вел за него соцсети, он тоже не хочет. Это было бы нечестно и неправильно, так он считает”, – объяснил Песков.

На вопрос, как тогда Путину общаться с молодежью, которая массово использует соцсети, спикер главы Кремля заявил, что президент общается с ней “вживую” и “достаточно активно”.

Тему поднимали на фоне ситуации с Twitter и Telegram, к которым у российских властей периодически возникают претензии.

Путину 68 лет. Он был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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