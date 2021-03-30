 

В Болгарии обнаружена табличка с протописьмом возрастом 7 тысяч лет

30.03.2021, 15:00, Новости дня
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Уникальную табличку с древнейшим протописьмом обнаружили во время раскопок в Болгарии. Какой-то текст, над расшифровкой которого ученым еще предстоит потрудиться, нанесен на глиняную табличку.

По словам специалистов, до сих пор науке не был известен ни данный шрифт, ни данный язык. Текст, кстати, написан около семи тысяч лет назад. А это период перехода из каменного в медный век. Ранее ученые полагали, что в то время у людей не было никакого письма.

Раскопки проводились на территории древнего поселения. Археологи считают, что оно занимало около 150 тысяч квадратных метров. В недавнем прошлом похожие таблички были обнаружены и на территории нынешней Румынии. Однако их возраст значительно меньше.



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