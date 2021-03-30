 

Создан стабильный катализатор для превращения углекислого газа в топливо

30.03.2021, 15:00, Новости дня
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Группа ученых предложила использовать новый более стабильный катализатор для превращения продуктов горения обратно в углеводородное топливо.

Процесс проходит при нагревании СО2. На первом этапе он превращается в угарный газ. Затем, соединяясь с водородом, молекула трансформируется в метан, сообщают разработчики.

Такие технологии существовали и ранее. Однако проблемой всегда была нестабильность катализатора, которую теперь удалось решить. По словам разработчиков, применение данного метода позволит не только получить топливо, но и очистить атмосферу Земли от парниковых газов, что должно предотвратить дальнейшее глобальное потепление. Подробнее о технологии можно узнать из статьи, опубликованной в журнале Angewandte Chemie International Edition.



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