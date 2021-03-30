Отоларинголог Алексей Кошелев предупредил о вреде холодных напитков

По словам отоларинголога высшей квалификации Алексея Кошелева, холодные напитки могут нанести вред организму человека, если у него есть хронические заболевания. Поэтому, важно не злоупотреблять ледяными жидкостями, так как постоянное раздражение горла чревато развитием онкологических болезней.

Когда возникает частое переохлаждение, то на слизистых оболочках количество бактерий может меняться. При этом, если данный процесс достаточно длительный, то уменьшается кровоток. Как отметил Алексей Кошелев, это скажется на функционировании иммунной системы человека. Отоларинголог рассказал, что если пациент не испытывает каких-либо неприятных ощущений при употреблении холодных напитков, то опасности нет. Лучше все-таки ими не увлекаться, во избежание возникновения опасных болезней.

Как пишет издание New Inform, раздражать слизистые оболочки могут также алкогольные напитки и никотин. Любой воспалительный процесс в организме действует на процесс регенерации, поэтому может произойти мутация клеток и они переродятся в раковые.