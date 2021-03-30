 

Названы пять неожиданных факторов, увеличивающих риск инсульта

30.03.2021, 14:56, Разное
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Медики назвали пять неожиданных факторов, которые способны повышать риск инсульта. К ним относится неправильное питанием, сверхурочная работа, шум, заболевание гриппом и сильные колебания веса.
Считается, что люди, которые в неделю работают более 55 часов, больше подвержены инсульту, нежели те, кто имеют меньшую нагрузку. Что касается шума, то он может негативно воздействовать на некоторых людей. С ростом данного показателя увеличивается число людей, обращающихся за медицинской помощью с признаками инсульта. Употребление газированных напитков отрицательно влияет на риск инсульта.

Ученые из США обследовали пациентов, поступивших в стационар с симптомами гриппа. В течение следующих 15 дней риск инсульта у них был повышен на 40% по сравнению со здоровыми людьми.

Ученые из Южной Кореи в ходе проведения исследования доказали, что колебания веса на 41% увеличивают риск наступления данного заболевания. Важно стараться постоянно удерживать нормальную массу тела.

Источник: amurmedia.ru



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