Названы пять неожиданных факторов, увеличивающих риск инсульта

Медики назвали пять неожиданных факторов, которые способны повышать риск инсульта. К ним относится неправильное питанием, сверхурочная работа, шум, заболевание гриппом и сильные колебания веса.

Считается, что люди, которые в неделю работают более 55 часов, больше подвержены инсульту, нежели те, кто имеют меньшую нагрузку. Что касается шума, то он может негативно воздействовать на некоторых людей. С ростом данного показателя увеличивается число людей, обращающихся за медицинской помощью с признаками инсульта. Употребление газированных напитков отрицательно влияет на риск инсульта.

Ученые из США обследовали пациентов, поступивших в стационар с симптомами гриппа. В течение следующих 15 дней риск инсульта у них был повышен на 40% по сравнению со здоровыми людьми.

Ученые из Южной Кореи в ходе проведения исследования доказали, что колебания веса на 41% увеличивают риск наступления данного заболевания. Важно стараться постоянно удерживать нормальную массу тела.

Источник: amurmedia.ru