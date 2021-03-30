США отправит в Тихий океан эсминцы Zumwalt с гиперзвуковыми ракетами на борту

Военный аналитик Андрей Коц заявил, что американские военные придумали, чем будут заниматься бесхозные эсминцы типа Zumwalt. Их собираются оснастить гиперзвуковыми ракетами, но перед этим корабли отправятся на модернизацию.

Создание эсминцев типа Zumwalt стало одним из самых дорогостоящих в истории американской военной промышленности. Но когда работы подошли к концу, оказалось, что у эсминца нет целей для применения. Изначально ВМС США собиралось использовать его в качестве артиллерийской платформы, оснащенной рельсотронами. Результаты испытаний этого оружия оказались впечатляющими, но один выстрел потреблял всю энергию эсминца, поэтому от этой идеи впоследствии отказались.

Затем военные предположили, что эсминец Zumwalt сможет нести на борту 155-миллиметровые артиллерийские установки AGS-активно-реактивной схемы. Подобные орудия могут атаковать врага, находящегося на расстоянии 148 километров. Но стоимость одного такого боеприпаса составляла 800 тысяч долларов. Поэтому корабль решили вывести в океан, но перед этим его оснастят гиперзвуковыми ракетами.

По мнению Андрея Коца, эту идею американские военные подсмотрели у РФ и Китая, развивающих гиперзвуковое оружие. Пентагон уже объявил о том, что в текущем году он протестирует собственные гиперзвуковые ракеты морского базирования IRCPS. Первоначально их производили специально для подводных лодок типа Virginia.

Источник: ria.ru