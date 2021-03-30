Названы преимущества РФ в случае конфликта с НАТО

Шведская газета Aftonbladet объяснила, почему в случае конфликта у РФ будет преимущество перед Североатлантическим альянсом.

В первую очередь, по мнению аналитиков, Москва продолжает сохранять выгодное положение на суше в районе Балтийского моря, так что в случае войны российским военным будет проще получить подкрепление. Кроме того, согласно подсчетам Института оборонных исследований, Москва за неделю сможет собрать и отправить в Северную Европу до 68 механизированных батальонов, тогда как Атлантический альянс – не более 43, передает РИА «Новости».

Еще одним немаловажным фактором эксперты называют наличие у РФ большого количества артиллерии и наземных систем ПВО. Они подчеркивают, что НАТО в отличие от РФ располагает меньшим количеством соединений для высокоинтенсивного конфликта и они менее скоординированы из-за подчинения разному командованию в разных странах.

Вместе с тем специалисты считают, что у НАТО тоже есть свои преимущества, в частности на море и в воздухе. По некоторым оценкам, до 80 процентов общей огневой мощи Запада приходится на ВВС. «Россия сможет выбирать, где атаковать, а значит, избежит встречи с частью наземных войск Запада. Поэтому все будет происходить настолько быстро, что самолеты НАТО не успеют применить меры против российских наземных сил», – считает один из исследователей, Кристер Паллин.

В заключение эксперты отметили, что вооружения таких стран – членов НАТО, как Германия, Польша и Великобритания, несмотря на их значительность, находятся в неудовлетворительном состоянии.

Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что практическое взаимодействие между Россией и Североатлантическим альянсом прекращено, это самая низкая точка в отношениях со времен окончания холодной войны.