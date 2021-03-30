 

Путин заявил о значимости русского языка для консолидации общества

30.03.2021, 14:52, Новости дня
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Для русского общества и для всех россиян велика значимость русского языка, сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям от отметил, что правительство при участии широкого круга экспертов разрабатывает концепцию государственной языковой политики.

«Особое место в проекте документа отведено русскому языку. Вы знаете, как велика его значимость для всех граждан России, для социально-экономической, духовной, культурной консолидации нашего общества», – передает слова главы государства РИА «Новости».

Помимо этого, Путин объявил о решении увеличить премию за вклад в укрепление единства российской нации с 2,5 до 5 млн рублей. «С учетом ее значимости, мною принято решение увеличить размер премии до 5 млн рублей», – сказал российский лидер.

Он также поздравил лауреатов премии 2020 года – главного редактора «Объединенного гуманитарного издательства» Максима Амелина, замглавы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимира Григорьева и директора ЗАО «Объединенное гуманитарное издательство» Дмитрия Ицковича.

«Они создали уникальный инновационный издательский проект – многоязычную антологию современной литературы народов России», – отметил президент.

Премии за вклад в укрепление единства российской нации учреждена в 2016 году. Вручение премии проходит ежегодно в День народного единства, 4 ноября.

Ранее президент заявил, что нет ничего важнее укрепления общероссийской гражданской идентичности.



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