Спецназ ворвался в дом к начавшему стрельбу в подмосковных Мытищах
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В дом к устроившему стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов мужчине в Подмосковье ворвался спецназ, сообщил источник.
«Спецназ вошел в дом, спецоперация продолжается», – сообщил собеседник РИА «Новости».
Корреспондент агентства сообщил, что около дома слышна стрельба.
Ранее в ГСУ СК по Московской области сообщали, что мужчина на данный момент еще не задержан, он остался в доме один.
Мужчина в подмосковном поселке Вешки в городском округе Мытищи установил баррикады и открыл огонь по сотрудникам Росгвардии. Позже стало известно, что у него в доме могут находиться ребенок и двое взрослых. Также сообщалось, что он отпустил двоих детей.
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