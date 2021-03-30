Спецназ ворвался в дом к начавшему стрельбу в подмосковных Мытищах

В дом к устроившему стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов мужчине в Подмосковье ворвался спецназ, сообщил источник.

«Спецназ вошел в дом, спецоперация продолжается», – сообщил собеседник РИА «Новости».

Корреспондент агентства сообщил, что около дома слышна стрельба.

Ранее в ГСУ СК по Московской области сообщали, что мужчина на данный момент еще не задержан, он остался в доме один.

Мужчина в подмосковном поселке Вешки в городском округе Мытищи установил баррикады и открыл огонь по сотрудникам Росгвардии. Позже стало известно, что у него в доме могут находиться ребенок и двое взрослых. Также сообщалось, что он отпустил двоих детей.