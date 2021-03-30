 

Спецназ ворвался в дом к начавшему стрельбу в подмосковных Мытищах

30.03.2021, 14:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В дом к устроившему стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов мужчине в Подмосковье ворвался спецназ, сообщил источник.

«Спецназ вошел в дом, спецоперация продолжается», – сообщил собеседник РИА «Новости».

Корреспондент агентства сообщил, что около дома слышна стрельба.

Ранее в ГСУ СК по Московской области сообщали, что мужчина на данный момент еще не задержан, он остался в доме один.

Мужчина в подмосковном поселке Вешки в городском округе Мытищи установил баррикады и открыл огонь по сотрудникам Росгвардии. Позже стало известно, что у него в доме могут находиться ребенок и двое взрослых. Также сообщалось, что он отпустил двоих детей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Названа причина ухода Кучмы из контактной группы по Донбассу

10.03 / Компания Qualcomm выпустит процессор, аналогичный Apple M1

13.11 / Большая часть запасов вакцины Pfizer от COVID-19 оказалась распродана богатым странам

08.11 / Китай запустил первый в мире спутник для тестирования 6G

05.02 / Московская биржа открылась ростом

05.09 / ФРС намерена долгое время жестко контролировать кредитную политику

08.10 / Польша пообещала ответить на требование Белоруссии сократить число дипломатов

28.11 / Законопроекты о КС могут внести в повестку дня Рады на следующей пленарной неделе – Арахамия

02.12 / Постпред Украины заявил в ГА ООН о «сговоре» Гитлера и Сталина

12.03 / В полуфинал «Конкурса политологов» прошли свыше 350 участников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)