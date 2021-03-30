 

Мнение: Почем страна погрязла в коррупции?

30.03.2021, 14:42, Разное
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Генпрокуратура констатирует, что число выявленных коррупционных преступлений в январе — феврале 2021 года выросло на 11,8%, и что около половины из них связаны со взяточничеством.

«В сравнении с предшествующим годом на 11,8% увеличился массив преступлений коррупционной направленности (с 6,3 тыс. до 7,1 тыс.). В их структуре на факты взяточничества приходится около половины выявленных преступлений (3,5 тыс.)», — привела свою статистику Генпрокуратура, уточнив, что по сравнению с январем — февралем прошлого года рост взяточничества составил 21,1%.

И мне вот интересно, почему, несмотря на титаническую борьбу с коррупцией, несмотря на резонансные аресты губернаторов и крупных чиновников, которые периодически происходят, коррупции меньше не становится?

Думаю, что главная причина роста коррупции в том, что вороватые россияне при власти, похоже, не верят, что в стране реально борются с коррупцией. Скорей всего они считают, все громкие аресты – это проявления межклановых войн, что если кого-то и арестовали, то арестовали его не потому, что он жулик, а потому что кому-то перешел дорогу.

Какие еще есть версии, почему в стране растет коррупция?

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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