Максим Виторган и Нино Нинидзе, Рита Мамун, Владимир Яглыч и другие гости премьеры фильма “Майор Гром: Чумной Доктор”
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Вчера в московском “Октябре” состоялась премьера фильма Олега Трофима “Майор Гром: Чумной Доктор”, которую посетили десятки знаменитостей. В их числе генеральный директор компании Disney в России и СНГ Кахабер Абашидзе, Максим Виторган и Нино Нинидзе, Даша Чаруша, Андрей Бурковский, Ян Гэ, Андрей Мерзликин, Александра Ревенко и Антон Севидов, Владимир Яглыч, Полина Ауг, Катя Кабак, Светлана Камынина, Маргарита Мамун, Анжелика Каширина, Липа Тетерич, Янина Студилина, Алёна Водонаева, Рената Пиотровски, Леван Горозия и другие.
Рита МамунВладимир ЯглычАлександра Ревенко и Антон СевидовАртем МихалковДарья ЧарушаАндрей Бурковский с женойЛеван Горозия с беременной женойЯн Гэ и Катя КабакЯнина СтудилинаАндрей и Анна Мерзликины
Представили гостям картину сам режиссёр фильма Олег Трофим, продюсеры Артём Габрелянов, Роман Котков, Михаил Китаев и исполнители главных ролей – Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарев, Алексей Маклаков, Антон Богданов, Михаил Евланов, Олег Чугунов и другие.
Согласно синопсису фильма, майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу своим пробивным характером и непримиримым отношением к нарушителям закона всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — всё это делает майора Грома идеальным полицейским, не знающим преград в борьбе с криминалом. Но всё резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора. Заявив, что город “болен чумой беззакония”, он принимается за “лечение”, убивая преступников, которые смогли уйти от наказания при помощи денег и связей. Общество взбудоражено. Полиция бессильна. Высшие круги в ярости. Игорь Гром впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого зависит мирное существование целого города.
Максим Виторган и Нино НинидзеАндрей Гайдулян с женойАлена ВодонаеваАнна БегуноваАнтон БогдановМария ЛемешеваЛипа ТетеричГавриил ГордеевЕлена БорщеваАнжелика Каширина
Светлана КамынинаРената ПиотровскиПолина Ауг, Ян Гэ, Катя Кабак и Юрий ДейнекинАлексей Маклаков
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