В Хмельницкой области загруженность коек для пациентов с COVID-19 достигла 94%

В Хмельницкой области загруженность коек для пациентов с COVID-19 достигла 94%. Об этом 30 марта сообщается на сайте Хмельницкой облгосадминистрации.

Лечение в регионе проходят почти 12 тыс. человек. Из них 1853 пациента находятся на стационаре. COVID-19 выявлен у 548 детей и 429 медиков.

Еще у 346 человек – подозрение на коронавирус.

Наиболее загружены инфекционная и городская больницы Хмельницкого, Шепетовская, Староконстантиновская, Дунаевецкая и Красиловская центральные районные больницы, а также Каменец-Подольская городская больница. В каждом из этих медучреждений лечение проходят более 100 пациентов с COVID-19.

По состоянию на 30 марта в Украине подтвердили более 1,6 млн случаев коронавирусной инфекции, из них 10 533 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 32,4 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело 1,3 млн человек.

За прошедшие сутки в Хмельницкой области зафиксировано 511 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано более 63 тыс. больных COVID-19, умерло 1128 человек.

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