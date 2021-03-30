 

Вашингтон хочет иметь дело именно с Ермаком, поскольку он показал себя эффективным в ходе переговоров – политолог

30.03.2021, 14:10, Новости дня
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Состоявшаяся вчера беседа главы Офиса Президента Андрея Ермака с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном продемонстрировала, что Белый дом поддерживает нынешний курс Банковой, написал в своем Facebook глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

По его словам, Вашингтон убедился, что в Украине реально работает деолигархизация, антикоррупционной системе ничего не угрожает и Киев эффективно вышел из конституционного кризиса.

“Именно поэтому данный разговор состоялся после рассмотрения на СНБО вопросов недр, а также указа [президента Украины Владимира] Зеленского об отмене указов [беглого экс-президента Украины Виктора] Януковича о назначении [Александра] Тупицкого и [Александра] Касминина судьями КСУ”, – отметил Быков.

Таким образом, Белый дом полностью устраивает назначение Зеленским именно Ермака ответственным за американское направление, заявил эксперт. 

“Вашингтон хочет иметь дело именно с ним, поскольку Ермак показал себя эффективным в ходе переговоров. Ведь он с одной стороны – четко доносит позицию Банковой, а с другой – сам является прозападным политиком. Что, в частности, демонстрирует его отстаивание необходимости вступления Украины в НАТО”, – написал Быков.

В действиях Банковой все больше вырисовывается четкий прозападный вектор, считает политолог.

“Лично меня удивило то, насколько высоко Вашингтон оценил усилия Офиса президента в вопросе противодействия дезинформации. Просто процитирую Салливана: “Нам есть чему поучиться у вас в вопросе противодействия дезинформации. Надеемся на возможность дальнейшего сотрудничества в этой сфере”, – написал эксперт.

https://www.facebook.com/bykov.inpolit/posts/2432896386856874

Советник президента США Джо Байдена по вопросам безопасности Джейк Салливан в разговоре с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности Украины ее стремления к евроатлантической интеграции, сообщили в Белом доме. В Офисе президента отметили, что Ермак поблагодарил Салливана за поддержку США Украины и предоставление военной помощи, а также рассказал собеседнику об обострении на Донбассе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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